Kraków. Urząd widzi spore rezerwy związane z planami betonowania miasta do 2050 roku. Mieszkańcy mają dość budowlanych patologii

- Bardzo dużo mówi się o zrównoważonym rozwoju. Niestety nijak ma się to do tego, co dzieje się w Krakowie. Tutaj ewidentnie widać brak równowagi między interesami deweloperów a oczekiwaniami mieszkańców Krakowa. Plany zabudowy powstają na kolanie, konsultacje społeczne przypominają fikcję, ponieważ mieszkańcy składają propozycje, jak zagospodarować przestrzeń, ale ich wszystkie uwagi, albo większości są odrzucane. W Krakowie mieszkańcom bardzo brakuje zieleni. Buduje się nowe osiedla bez odpowiedniej infrastruktury, często brak jest placów zabaw - mówiła pani Sylwia, mieszkanka Krakowa.

Zwracała uwagę, że deweloperzy wykorzystują te same miejsca parkingowe do kolejnych inwestycji i później efekt jest taki, iż mieszkańcy nie mają gdzie parkować. - Innym problemem jest to, że deweloperzy etapują inwestycje w celu uniknięcia np. sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, zagęszczają budynki, dzielą działki, powstają blokowiska bez terenów zielonych i skwerów. Dodatkowo w okolicach bloków mieszkalnych powstają biurowce, które mają mało miejsc parkingowych. A ludzie pracujący w tych biurowcach parkują na miejscach pod blokami wyznaczonych dla mieszkańców. Buduje się tzw. aparthotele, a tak naprawdę to deweloperka pod wynajem, gdzie ilość miejsc parkingowych jest taka, jak dla hoteli - dodała pani Sylwia.