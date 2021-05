Kraków. W Zalewie Nowohuckim pojawiła się "żółta łódź podwodna"? Piotr Rąpalski

Niestety to nie The Beatles przypłynęli do Krakowa dać koncert pod tężnią solankową. Ale to żółte coś może przynieść sporo dobrego w przyszłości. Na wodach Zalewu Nowohuckiego umieszczono, bowiem zdalną stację monitoringową. W ramach prowadzonych działań mających na celu poprawę jakości wody w zalewie, urządzenie będzie na bieżąco przekazywać informacje dotyczące jej parametrów fizykochemicznych. Pytanie czy urzędnicy coś z tą wiedzą zrobią i faktycznie poprawią stan wody.