Krakowska Ekipa wydaje płytę. "Sezon 3" powstał pod okiem Donatana

Pod nazwą Ekipa ukrywa się kooperacja polskich youtuberów, którą powołał do życia Karol Wiśniewski (znany jako Friz) z Krakowa. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o niej w 2018 roku – a dziś ich kanał ma już ponad 1,7 mln subskrybentów. Zdobytą popularność Ekipa wykorzystuje na różnych polach biznesowych. Teraz przyszedł czas na płytę z piosenkami.

- Jako nastolatek byłem „zwykłym widzem”, śledziłem raczej tylko polski YouTube i polskich influencerów. Natomiast kiedy zacząłem już tworzyć kontent na poważnie, gdy zaczęły pojawiać się pieniądze, to zagłębiłem się w to jeszcze bardziej i chciałem poznać lepszych ode mnie, zobaczyć jak oni działają. To jest dosyć naturalne i oczywiste, że Stany Zjednoczone są bardzo często daleko przed Polską, a nawet przed całą Europą. Warto więc chyba w każdym biznesie śledzić to, co tam się dzieje - opowiada nam Friz.