Krakowski piosenkarz Koko Die zapowiada debiutancki album piosenką "Never Been Good" Paweł Gzyl

Koko Die Krzysztof Powierza

Koko Die dzieli się właśnie ze słuchaczami swoim najnowszym utworem - "Never Been Good" jest drugim singlem promującym nadchodzący album artysty. "Some of Your Pain" ukaże się 17 marca nakładem FONOBO Label, a płytę już teraz można zamówić na stronie wydawcy.