Kulturalne podpowiedzi: To były najlepsze spektakle sezonu

"3Siostry", Stary Teatr

Tęsknoty, niespełnione marzenia, izolacja i starość to tematy, które wybrzmiewają w „Trzech siostrach” trzydzieści lat później. Belgijski reżyser Luk Perceval przeniósł Czechowa do Europy, w której nie trzeba już marzyć o wyjeździe do Moskwy, tanie linie lotnicze skróciły takie odległości, dziś problemem jest np. starość, a Moskwa to w tym kontekście niemożność powrotu do idealizowanej przeszłości.

„Dzisiaj córki generała Prozorowa, bohaterki dramatu Czechowa nie tęsknią już za Moskwą, ale za minionym czasem młodości. Tanie linie nie kursują w tym kierunku, można się tam dostać jedynie na pokładzie własnej, zawodnej pamięci”. Z pandemiczny doświadczeniem izolacji spektakl wybrzmiewa jeszcze mocniej. A wykorzystane w scenografii lustro nie tylko daje zabieg przeniesienia dramatu do własnej głowy, ale też efekt zamknięcia przestrzeni, potęgującego izolację.

Premiera 15 maja 2021