Marcin "Bzyk" Bąk o Krakowskich Zaduszkach Jazzowych: Zależało nam, by zachować ciągłość tradycji

- Zaduszki Jazzowe to najstarszy festiwal tego rodzaju w Polsce i w Europie. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1954 roku. Jakim cudem przetrwał do dziś?

- Myślę, że tego typu wydarzenia muszą mieć trochę szczęścia. Niektóre przeżywają tylko kilka lat, a inne – trafiają na ludzi, którzy są w stanie zagwarantować im długowieczność. Tak też było w tym przypadku.

- W ostatnich latach Zaduszki Jazzowe nieco podupadły. Z czego to wynikało?

- Jakieś dwie dekady temu zapadła decyzja, że Zaduszki Jazzowe będą imprezą wędrowną. Przez lata organizowane były głównie poza Krakowem. My, doceniając i szanując przeszłość, chcemy patrzeć w przyszłość. Dlatego zdecydowaliśmy się na nową odsłonę tego festiwalu.

- W tym roku mamy nowe otwarcie Zaduszek Jazzowych. Skąd pomysł, by odświeżyć ich formułę?

- To wynika ze zmiany koncepcji festiwalu. Teraz stawiamy przede wszystkim na Kraków. Koncerty będą się odbywały w najbardziej prestiżowych miejscach w mieście. Rok covidowy sprawił, że zdecydowaliśmy się zaprosić tylko polskich, ale wybitnych artystów. Zagraniczni wykonawcy nie byli nam w stanie potwierdzić swej dostępności. Żaden z nich nie mógł bowiem przewidzieć, co się będzie działo tej jesieni.