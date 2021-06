"Miasto" - nowy polski thriller w gwiazdorskiej obsadzie w kinach od 25 czerwca

- Marcin zaproponował mi tę rolę w momencie, kiedy byłem zaangażowany w projekty bardzo komercyjne. Praca nad tym filmem to była miła odmiana. Silna, mocna odmiana od tego, co dzieje się u mnie na co dzień. Bardzo mnie wciągnęła ta historia – niesamowicie tajemnicza, intymna. I też związana z życiem Marcina - mówi Bartłomiej Topa.