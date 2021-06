Michał Guja, trener juniorów młodszych Cracovii: Jesteśmy nieobliczalni, wierzę, że wygramy

Guja pierwszy rok prowadzi tę drużynę. Komponował ją z zawodników, którzy już byli w klubie, a także z nowych. - Zespół jest złożony pół na pół z wychowanków i tych, którzy zostali znalezieni przez skautów – mówi trener. - Z niepokojem przystępowaliśmy do wiosennych gier, bo Jan Ziewiec, wyróżniający się zawodnik, przeszedł do drużyny U-18 trenera Andrzeja Paszkiewicza, a Olek Hołda doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Obaj tworzyli parę stoperów i trzeba było szukać innych rozwiązań. Ściągnęliśmy Nikodema Wszołka z Bronowianki, który wyrósł na lidera obrony, grał wszystkie mecze, stale się rozwijał.

Niektórzy, jak Michał Kęska, przeszli z zespołu rezerwowego, który prowadzi Sebastian Lutak. Kęska stał się podstawowym zawodnikiem zespołu. - To był sygnał dla wszystkich, że można awansować z drugiego, do pierwszego zespołu – mówi Guja.

Liderem tej drużyny jest Hyla, kapitan, boczny obrońca, chłopak z niesamowitym charakterem. Silny mentalnie.

Większość zespołu to uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale nie wszyscy.

- W związku z tym mamy problem, by zrobić np. trening przed południem – dzieli się informacją Guja. - Ale radzimy sobie, spotykamy się wszyscy w innych godzinach.

Uważam, że nie byliśmy faworytem, ale wyprzedziliśmy Wisłę. - Wiedzieliśmy, że druga część sezonu będzie trudniejsza i tak było. Dotarliśmy się jako zespół i gramy o wysokie cele.

O finał z Lechem w środę i niedzielę

Pierwsza odsłona walki o medale już w środę o godz. 17. Piłkarze Cracovii jadą do Poznania we wtorek. Rewanż w niedzielę o godz. 17 w Rącznej. Zwycięzca awansuje do finału, w którym zmierzy się z wygranym z pary: UKS SMS Łódź – Raków Częstochowa. Przegranym zostaną brązowe medale MP.