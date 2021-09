Mistrzostwa Europy Kraków 2021. Impreza, jakiej jeszcze w Polsce nie było. To było święto amp futbolu

To było prawdziwe święto piłki nożnej dla osób z jednostronną amputacją lub inną wadą kończyn, która zaistniała w naszym kraju w październiku 2011 roku (liga ruszyła niespełna 4 lata później). Z pierwszego w historii zgrupowania kadry nie ma dziś już w niej nikogo, z… drugiego pozostali trzej zawodnicy: bramkarz Jakub Popławski, obrońca Przemysław Świercz i pomocnik/napastnik Bartosz Łastowski.

Niszowa dyscyplina, którą początkowo interesowała się garstka ludzi, zaczęła się u nas rozwijać m.in. dzięki grupie zapaleńców z prezesem stowarzyszenia Mateuszem Widłakiem i trenerem kadry Markiem Dragoszem na czele, co przełożyło się potem na bardzo dobre wyniki reprezentacji na międzynarodowej arenie (czwarte miejsce w MŚ 2014, trzecie w ME 2017 i siódme w MŚ 2018).

„Biało-czerwoni” zaskarbiali sobie szacunek kibiców nie tylko umiejętnościami, ale i profesjonalnym podejściem do sportu, charakterem na boisku, dystansem do swoich fizycznych ograniczeń, tworzeniem świetnie się rozumiejącej grupy. Podczas ME w Krakowie fani zrewanżowali się im gorącym dopingiem i wysoką, na stadionie Cracovii wynoszącą nawet ponad 6,4 tys. widzów, frekwencją.