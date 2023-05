Moje miasto. Koszmar widziany ze stadionu Wisły. Oszpecono Kraków i to tuż przy Błoniach

Rozmiary betonowego szaleństwa najbardziej są widoczne z okien trybuny zachodniej stadionu Wisły. W miejscu, gdzie kiedyś były boiska, zieleń, teraz stoi blok przy bloku. Niektóre wybudowano tak blisko siebie, że widok jest tylko na ścianę i okna sąsiedniego budynku.

Na tym nie koniec. Ściągnięto maszyny budowlane i żurawie, by między trybunę stadionu, a osiedle wcisnąć jeszcze jeden obiekt mieszkalny.

Po co przebudowywać stadion Wisły, by jego elewacje upiększyć na zbliżające się igrzyska europejskie. Szkoda na to wydawać ok. 100 mln zł. Do piłkarskiej areny deweloperzy mogli dobudowali swoje hotele i apartamentowce. W taki sposób pewnie już dawno zasłonięte zostałby betonowe fasady trybun bez angażowania publicznych pieniędzy.

Patrząc na zakres dotychczas wykonanych prac, budowa obiektu hotelowo-apartamentowego przy stadionie na pewno się nie skończy na czas igrzysk. Goście z całej Europy będą mieli więc widok na plac budowy. Mam nadzieję, że władze miasta dojdą do porozumienia z deweloperem i chociaż w dniach ceremonii otwarcia i zamknięcia największej w Europie imprezy sportowej tuż przy stadionie nie będą jeździć betoniarki, a rozkopany teren zostanie umiejętnie zamaskowany. Może uda się tam zwieźć jakieś kwietniki, położyć tymczasowe rolki trawy.