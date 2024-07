Moje miasto. Po igrzyskach europejskich dla młodzieży pozostało boisko widmo przy Błoniach

Na igrzyskach skorzystali kierowcy. Nie został natomiast żaden obiekt - symbol, który sprawiłby, że powiększyła się sportowa baza dla mieszkańców Krakowa. Z myślą o święcie europejskiego sportu upiększono fasady trybun Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Wydano na to ponad 100 mln zł. Piłkarska arena wygląda ładniej. Miasto wciąż nie ma jednak pieniędzy na zagospodarowanie przez miasto otoczenia tego stadionu i zmienienie betonowych przestrzeni tak, by pojawiły się tam sportowe obiekty dla młodzieży.

W ramach przygotowań do igrzysk wyremontowano drogi za około 350 mln złotych i co ciekawe udało się prace zakończyć na czas. Tak było m.in. na ulicy Królowej Jadwigi, gdzie wcześniej opóźnienia były standardem.

W sąsiedztwie stadionu Wisły, ale na klubowych terenach otwarto niedawno efektowne boisko piłkarskie, które służy młodym zawodnikom od rana do wieczora. Kosztowało ok. 2 mln zł, połowę pieniędzy pochodziło z rządowej dotacji, połowę dołożyli kibice Wisły.

Po drugiej stronie Błoń, przy hali 100-lecia Cracovii na igrzyska wybudowano boisko do koszykówki 3x3 z trybunami. Po imprezie trybuny znikły, pozostał kosz i kawałek betonowej przestrzeni, która świeci pustkami. Teraz miasto znów chce tam postawić trybuny, aby ożywić ten teren. Zarezerwowano na to ponad 350 tys. zł. Koszty związane z postawieniem boiska na igrzyska były osiem razy większe, wyniosły ok. 2,8 mln zł. Efekt jest taki, że pozostał obiekt widmo, do którego teraz trzeba dopłacić.