Muzyczny pamiętnik grupy Tulia. Druga płyta grupy już w sklepach i w serwisach streamingowych

Grupę Tulia tworzą obecnie Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak. Specjalnością wokalistek jest łączenie „białego” śpiewu rodem z ludowego folkloru z nowoczesną produkcją muzyczną.

O Tulii zrobiło się głośno w październiku 2017 roku, kiedy Depeche Mode opublikowali na swoim oficjalnym fanpage’u folkową wersję przeboju „Enjoy the Silence” w wykonaniu uzdolnionych dziewczyn. Dwa lata później Tulia reprezentowała Polskę na festiwalu Eurowizji w Tel Awiwie i wydała debiutancki album, który pokrył się platyną i otrzymał Fryderyka.

Teraz Tulia powraca z nową płytą - drugi rozdział w historii grupy nosi tytuł „Półmrok". To w pełni autorskie wydawnictwo z zupełnie premierowymi piosenkami, prezentującymi poszerzone o elektronikę i elementy rocka brzmienie, a jednocześnie opowieść o zmartwieniu, smutku, żalu, rozpaczy, gniewie, samotności, ale też radości, nadziei i sile. Krążek promują trzy single: „Burza”, „Marcowy” i „Przepięknie”. Teledysk do tego ostatniego to wzruszający pamiętnik pełnych sukcesów minionych trzech lat w działalności formacji.