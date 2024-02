Narciarskie trasy biegowe w Kościelisku rozpłynęły się. Bieg walentynkowy przełożony

Zima w odwrocie. Dodatnia temperatura, deszcz i wiatr spowodowały, że śnieg na Podhalu znika w oczach. Co prawda na trasach zjazdowych na stacjach narciarskich nadal można szusować - tam warstwa śniegu to kilkadziesiąt centymetrów. O wiele mniej szczęścia miały trasy do narciarstwa biegowego na Chotarzu w Kościelisku. Trasy właściwie przestały istnieć. Nieco więcej śniegu jest na trasach na biathlonie w Kirach. Jednak i tam niedługo nie będzie na czym trenować.

Brak tras pokrzyżował plany organizatorów tegorocznego IX Walentynkowego Biegu Narciarskiego Parami. Ten miał się odbyć w niedzielę 10 lutego.

- W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zmuszeni jesteśmy przenieść IX Bieg Walentynkowy na 18 lutego. Zmienia się też miejsce zawodów na trasy biegowe na Chotarzu - informuje organizator. Wstępnie bowiem bieg miał się odbyć na stadionie biathlonowym w Kirach.