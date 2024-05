Nowa Rada Powiatu Nowosądeckiego wybrała nowego starostę. Większość głosów otrzymał Tadeusz Zaremba

Następnie przystąpiono do procedury wyboru starosty nowosądeckiego. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydaturę Tadeusza Zaremby, natomiast „Silna Sądecczyzna” starostę poprzedniej kadencji - Marka Kwiatkowskiego.

Ponownie przeprowadzono tajne głosowanie. Zaremba otrzymał 18 głosów, a Kwiatkowski 11. Tym samym kandydat PiS zdobył wymaganą większość (c najmniej 15 głosów) i został wybrany starostą.

- To wielki zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie oraz poczucie wielkiej odpowiedzialności. Chciałbym, by działania siódmej kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego były czasem wspólnej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu. Dlatego też słowa wdzięczności kieruję przede wszystkim do państwa, mieszkańców powiatu nowosądeckiego. To Wy w dniu 7 kwietnia dokonaliście wyboru i obdarzyliście nas zaufaniem - mówił nowowybrany starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba. - My musimy starać się go nie zawieść. Pragnę też wyrazić swój szacunek państwu radnym i zaprosić państwa do wspólnych działań w poczucie odpowiedzialności za dalszy rozwój naszego powiatu. Wierzę, że ponad podziałami politycznymi jesteśmy w stanie zjednoczyć się w tej pracy.