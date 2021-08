Pierwsze trofeum Re-Plast Unii, czyli puchar 75-lecia oświęcimskiego klubu. W Oświęcimiu walczyła cała krajowa czołówka

Nie znaczy to jednak, że oświęcimianom „pomogły ściany”. Przeciwnie. Porażka w drugim meczu turnieju z JKH GKS Jastrzębie, mistrzem Polski 3:4, sprawiła, że los Unii był w rękach rywali. W ostatnim meczu Jastrzębie przegrało z Katowicami 1:2 i to właśnie dzięki pomocy drużyny ze stolicy z Górnego Śląska oświęcimienie sięgnęli po trofeum. W przypadku wygranej Jastrzębia puchar przypadłby mistrzom Polski.

- Pewnie, że wygranie turnieju, którego było się gospodarzem, zawsze sprzyja budowaniu atmosfery w zespole, w którym latem pojawiło się przecież wielu nowych zawodników – zwraca uwagę Piotr Sarnik, drugi trener oświęcimian. - Jednak główym celem było sprawdzenie przygotowania fizycznego zawodników. Trener Tom Coolen dołączył do drużyny po letnich urlopach.

- Tak z pewnością zapewne będzie wyglądała liga, która ruszy już w 10 września 2021 – uważa Piotr Sarnik. - O wynikach będą decydować detale. To właśnie w nich musimy być lepsi, bo nawet dwubramkowa przewaga może okazać się niewystarczająca do wygrania meczu. Tak było przecież przeciwko jastrzębianom, kiedy prowadząc 2:0 przegraliśmy 3:4 i losy końcowego wyniku turnieju złożyliśmy w ręce innych.

Przygotowania oświęcimian do nowego sezonu w ekstraklasie wkroczyły w fazę gier kontrolnych. Dopiero teraz sztab szkoleniowy ma do dyspozycji niemal kompletna kadrę zespołu. W okresie ciężkiego treningu fizycznego, prowadzonego w maju i czerwcu, drugi szkoleniowiec prowadzący wówczas zajęcia miał do dyspozycji kilku zawodników podstawowego składu, uzupełnionego przez juniorów.