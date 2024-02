Podhalańskie przysmaki. Zupa bryndzowa z boczkiem [PRZEPIS]

Podhale to nie tylko kwaśnica i oscypki! To także wyśmienita bryndza. Zobaczcie przepis na góralską zupę bryndzową.

Zupa bryndzowa. Fot. Paweł Epler

Składniki

2,5 litra wywaru warzywnego

30 dag boczku wędzonego

1/2 kg bryndzy owczej

400 ml kwaśnej śmietany

2 ząbki czosnku

sól, pieprz, majeranek

kilka pokrojonych w kostkę i ugotowanych ziemniaków

marchewka (pokrojona i ugotowana z ziemniakami)

Wykonanie

Z pora, selera, pietruszki, marchewki, cebuli i świeżego lubczyk ugotować na wolnym ogniu wywar.

Do bardzo gorącego dodać bryndzę. Zmniejszyć ogień i dodawać kolejno - przesmażony boczek pokrojony w drobną kostkę (razem z wytopionym tłuszczem), ugotowane ziemniaki i marchewkę. Do osobnej miski wlać śmietanę i trochę gorącej zupy. Wymieszać. Zahartowaną śmietanę wlać do zupy. Dodać wyciśnięty czosnek. Doprawić pieprzem i majerankiem i ewentualnie solą.