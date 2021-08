Podhale. Rozdali Marki Tatrzańska - dla najlepszych i tych co mają najlepszą jakość

W tym roku rozdane zostały Marki za 2020 roku – przed rokiem z uwagi na pandemię kapituła nie przyznawała odznaczeń. W każdym roku ten znak jakości przyznawany jest w trzech kategoriach: spożywczej, wyroby i produkty rękodzielnicze oraz usługi gastronomiczne, handlowe, usługowe i inne.

- Górale to ludzie zaradni, którzy chcą robić. Tych przedsiębiorców na naszym terenie mamy dużo. Więc jest nam czym debatować i komu przyznawać te statuetki. Konkurencja można powiedzieć jest duża – mówi Helena Buńda z Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury, która z ramienia powiatu organizuje kapitułę Marki Tatrzańskiej.

Marka Tatrzańska to certyfikat jakości, który jest przyznawany na rok czasu. Żeby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek do kapituły, udokumentować go. Kapituła – np. w przypadku produktów spożywczych – testuje produkty. - Jest to wszystko sprawdzane zanim zostanie Marka nadana. Po roku czasu można certyfikat przedłużyć, to jednak jest również sprawdzane, czy ta jakość została podtrzymana – mówi Helena Buńda.