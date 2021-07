Podhale. Wybudują ścieżkę rowerową przez bagna, torfowiska, obok siedliska bobrów Łukasz Bobek

Na Podhalu rozpoczyna się budowa unikatowej ścieżki rowerowej z Czarnego Dunajca do Odrowąża Podhalańskiego, która poprowadzi przez bagna i torfowiska. Będzie to jedyna taka ścieżka rowerowa w Polsce – która pobiegnie przy siedlisku bobrów. To zarazem pierwsza inwestycja na Podhalu, która jest finansowa z tarczy antykryzysowej dla gmin Podtatrza górskich.