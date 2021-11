Podwójny jubileusz Krzysztofa Cugowskiego. Artysta zagra w Nowohuckim Centrum Kultury

Wiosną 2020 roku Krzysztof Cugowski oddał w ręce słuchaczy podwójnie jubileuszowy album - „50/70 Moje Najważniejsze”, nawiązujący do wieku - 70 lat, z czego aż 50 aktywnych na scenie. Ekskluzywne wydawnictwo składa się z dwóch płyt - pierwsza zawiera 14 utworów w nowych aranżacjach – te, które dla Krzysztofa Cugowskiego są szczególne i które najmocniej zapadły mu w serce. To takie piosenki, jak "Woskowe dusze", "Twoja łza", "Wielki kpiarz" czy "Lubię ten stary obraz", które zaśpiewane ponownie po latach nabrały nowych znaczeń i barw. Druga płyta to zapis koncertu Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów, który odbył się w 2018 roku w Radiu Lublin. Całość stanowi muzyczne credo, albo jak kto woli - zbiór ulubionych piosenek śpiewanych przez pięć dekad muzycznej kariery.