Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Trwają uroczystości. Wybitny kompozytor spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych

Uroczystości pogrzebowe Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie

Jan A.P. Kaczmarek był wybitnym kompozytorem filmowym

Międzynarodowe uznanie przyniosła kompozytorowi muzyka filmowa napisana między innymi do takich filmów, jak: „Niewierna” Adriana Lyne’a, „Całkowite zaćmienie”, „Plac Waszyngtona”, „Trzeci cud” Agnieszki Holland, „Aimee i Jaguar” Maxa Färberböcka, „Stracone dusze” Janusza Kamińskiego, „Quo vadis” Jerzego Kawalerowicza czy wreszcie „Marzyciel” Marca Forstera. Za muzykę przygotowaną do tego ostatniego filmu kompozytor zdobył nie tylko Oscara, ale też nagrodę National Board of Review, nominacje do Złotych Globów i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA).