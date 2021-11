Potrawy wigilijne dla dzieci. Co podać dziecku na Wigilię? Jakie potrawy są bezpieczne? Świąteczne menu dla malucha [PORADNIK]

Co roku w polskich domach świąteczne stoły uginają się od przeróżnych dań, które kuszą zarówno zapachem, jak i wyglądem. Jednak to, co smakuje dorosłym, nie zawsze wpisuje się w preferencje malucha oraz jego potrzeby żywieniowe. Układ pokarmowy dziecka w kluczowym okresie 1000 pierwszych dni życia, liczonym już od poczęcia przez pierwsze lata, jest wyjątkowo wrażliwy i wciąż się rozwija. Właśnie dlatego dania podawane najmłodszym powinny uwzględniać produkty bezpieczne, niesmażone, odpowiedniej jakości, bez dodatku soli oraz cukru.

Na te aspekty warto zwracać szczególną uwagę, ponieważ tradycyjne polskie świąteczne potrawy często są tłuste, ciężkostrawne oraz zawierają składniki, na które maluch nie jest jeszcze gotowy.

Niestety większość polskich dzieci w wieku 1-3 lata otrzymuje posiłki dosalane oraz spożywa nadmierną ilość cukru. Błędy w żywieniu dotyczą również niemowląt, którym serwowane są te same posiłki, co starszym członkom rodziny. Ważnym zadaniem dla rodziców – nie tylko od święta – jest odejście od zasady „raz na jakiś czas można wszystko”. Jeśli maluch nie zje wigilijnej kapusty z grzybami czy makowca, nic się nie stanie – zwłaszcza, że w porównaniu do dorosłych małe dziecko zupełnie inaczej odczuwa smaki, a właściwe żywienie przede wszystkim korzystnie wpłynie na jego kondycję zdrowotną w przyszłości.