Prace przy budowie wiaduktu nad torami w Bukownie idą pełną parą. Obiekt będzie gotowy jeszcze w tym roku. Zobacz zdjęcia

Prace przy budowie wiaduktu nad torami w Bukownie idą pełną parą

Sam wiadukt ma mieć około 115 metrów długości i jednopasmową drogę o szerokości siedem metrów. Dojazd do niego zapewni przebudowany układ drogowy przy Niepodległości, Pocztowej i Kolejowej. Dodatkowo przy konstrukcji ma powstać dworzec autobusowy oraz parking z około 40 miejscami postojowymi.

Koszt realizacji inwestycji to aż 46 milionów złotych. Około 34 miliony z tej kwoty stanowią dofinansowania przyznane bukowieńskiemu samorządowi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu. Prace prowadzone są przez konsorcjum firm Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG.

O potrzebie wybudowania wiaduktu w Bukownie mówiło się od lat. Mieszkańcy podzielonego torowiskiem miasta, aby przedostać się z jednej części Bukowna do drugiej muszą pokonywać przejazdy kolejowe co często kończy się długim oczekiwaniem na przejazd pociągu. Wcześniej miasto nie dysponowało środkami potrzebnymi na realizację inwestycji. To zmieniło się w momencie, gdy gminie Bukowno udało się pozyskać około 22,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz około 11 milionów z Polskiego Ładu.