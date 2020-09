Przekąski. Faszerowane pieczarki z cukinią, boczkiem, kurczakiem i serem mozarrela [PRZEPIS]

Składniki na 10 sztuk

10 bardzo dużych pieczarek

1 średnia cukinia

1 filet z kurczaka

1 mała papryka zielona

1 mała papryka czerwona

200 g sera żółtego mozzarella

200 g boczku wędzonego

1 pęczek natki pietruszki

sól, pieprz do smaku

kilka gałązek świeżej bazylii

Wykonanie

Pieczarki myjemy, osuszamy. Odrywamy delikatnie trzonki i ścieramy je wraz z cukinią na dużych oczkach tarki. Paprykę oraz fileta kroimy w drobną kostkę. Całość mieszamy i doprawiamy solą oraz pieprzem.

Główki pieczarek układamy na ruszcie postawionym na dużej formie. Solimy je i napełniamy przygotowanym farszem. Wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika (góra-dół) i pieczemy około 30 minut.

Po tym czasie pieczarki wyciągamy i posypujemy startym na dużych oczkach boczkiem wymieszanym ze startym serem mozzarella oraz posiekaną pietruszką. Wstawiamy ponownie do piekarnika na około 15 minut. Jeśli mamy możliwość możemy zmniejszyć temperaturę do 150 stopni i ustawić funkcję grilla z termoobiegiem, wówczas czas pieczenia możemy skrócić do około 12 minut. Podajemy na ciepło, posypane posiekaną bazylią.