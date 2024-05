Radziecka "pepesza", słynny rarytas z czasów II wojny światowej, w rękach policjantów

Mężczyzna podczas prac rozbiórkowych starego, drewnianego domu w jednej z podwielickich wsi znalazł skrzętnie schowany radziecki pistolet maszynowy kaliber 7,62 x 25mm (PPSz). Broń posiadała załadowany magazynek, który był podpięty pod pistolet i gotowy do oddania strzału. Nietypowe znalezisko mogło stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Teraz policjanci przystąpią do szczegółowych badań i analizy znalezionej broni. To odkrycie stanowi nie tylko ważny element naszego dziedzictwa historycznego, ale także może dostarczyć cennych informacji na temat wydarzeń związanych z II Wojną Światową w naszym regionie.

Warto podkreślić, że niewybuchy pozostawione na naszym terenie po II Wojnie Światowej stanowią realne niebezpieczeństwo. Pomimo upływu lat, niektóre z materiałów wybuchowych mogą wciąż być aktywne i stanowić zagrożenie.

Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów: