Sezon na szparagi: proste białe szparagi z masłem i bułką tartą [PRZEPIS]

Białe szparagi – prosty przepis.

Zastanawiasz się jak poznać świeży produkt? Zwróć uwagę na główkę szparaga, która powinna być zamknięta i nieposzarpana, jego nasadę – ściśnięta powinna puścić sok. Warzywo nie może mieć też żadnych przebarwień. Zaletą tych warzyw jest prostota ich przygotowania. Umyte i podcięte wkładamy do podłużnego garnka z posoloną wodą, tak aby główki wystawały ponad taflę.

Szparagi występują w trzech odmianach - białej, zielonej i fioletowej. Jeśli preferujesz łagodny smak, a obieranie warzyw nie stanowi dla Ciebie problemu, biały szparag będzie odpowiedni. Miłośnicy bardziej wyrazistego i orzechowego smaku wybiorą kolorowe pędy (fioletowe lub zielone). Dojrzewają one ponad ziemią, przez co ich skórka jest delikatniejsza i nie wymaga usunięcia.

Białe szparagi gotujemy do 15 minut, kolorowe ok. 5-8 min. Po sprawdzeniu miękkości są gotowe do zaserwowania. Najbardziej popularnym przepisem na szparagi jest przygotowanie ich w towarzystwie masła i bułki tartej.

Składniki

białe szparagi

sól

cukier

masło

2 łyżki tartej bułki

Wykonanie

Białe szparagi umyć, oskrobać z włókien, zdrapując je nożykiem od łebka w dół. Powiązać nitką w pęczki, dobierając długością. W wysokim i wąskim rondlu zagotować wodę z solą i z cukrem, dodać łyżeczkę masła, do wrzątku włożyć pionowo pęczki szparagów (łebki powinny wystawać ponad wodę ) i gotować około 30 minut pod przykryciem. Ugotowane szparagi wyjąć z wody, rozwiązać pęczki, dokładnie odcedzić, ułożyć na półmisku, polać zrumienioną tartą bułką z dodatkiem masła.

Zobacz też:Przepisy na majowe zupy szczawiowe