Siła kobiet. W muzeum Manggha wystawa prac polskich i japońskich graficzek

Naga królowa; barwna „Basia”, której bohaterka odnajduje siłę w codziennych czynnościach takich jak spacer z psem, podlewanie kwiatów, życie rodzinne; dziewczyna z modną fryzurą w okularach, w których jedno szkło ma kolor flagi, drugie tęczy; inna zagniewana gotowa do biegu, ucieczki od różowego symbol kobiecości, stereotypu, który zostaje za nią; przykryte kolorowymi kołdrami sylwetki nagich kobiet z magazynów dla mężczyzn; damskie ubrania demonstrujące silne poczucie niezależności - to tylko kilka opisów poszukiwania pierwiastków kobiecej siły w pracach polskich i japońskich ilustratorek. Siły widzianej w różnych aspektach rzeczywistości, różnorodnie przedstawionej przez artystki zaproszone do projektu przez kuratorki Monikę Brauntsch i Ewelinę Skowrońską, stawiających ważne pytania o przyszłość naszych społeczeństw, znaczenie różnorodności i równouprawnienia.

Na wystawę „Inner Strength. The Women of Poland and Japan”, poświęconą wewnętrznej sile kobiet, złożyły się prace pięciu ilustratorek z Polski i pięciu japońskich twórczyń. Ekspozycja prezentowana była w 2018 roku w Tokio, po dwóch latach wystawę mogą zobaczyć także polscy widzowie.