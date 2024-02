SKO uchyliło decyzję burmistrza Zakopanego ws. nowej stacji narciarskiej na Nosalu

To jednak dopiero początek. W SKO jest bowiem drugie odwołanie ekologów – od samej decyzji środowiskowej. Jeśli i ta decyzja zostanie uchylona, będzie to oznaczało, że całą dotychczasową pracę TPN nad przygotowaniem tej inwestycji trzeba będzie rozpocząć od początku.

Chodzi o wydaną pod koniec 2023 roku decyzję burmistrza Zakopanego nadającą rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Zaskarżyła ją Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, która od początku nie zgadza się na budowę nowej stacji na Nosalu podnosząc, że doprowadzi ona do degradacji środowiska w tej części Tatr. Uchylona właśnie decyzja była o tyle istotna, że TPN jako inwestor mógł dzięki niej procedować pozwolenie na budowę mimo wcześniej złożonych odwołać ekologów ws. decyzji środowiskowej.

Projektowana stacja na Nosalu nie tylko ze strony ekologów i SKO napotkała na trudności. Pod koniec 2023 roku okazało się, że inwestycja na Nosalu nie uzyskała dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. - Wniosek Tatrzańskiego Parku Narodowego o udzielenie dofinansowania na budowę stacji narciarskiej Nosal został oceniony negatywnie ze względu na braki formalne. W chwili obecnej w Ministerstwie Sportu i Turystyki nie ma tematu dofinansowania przedmiotowej inwestycji – informowało biuro komunikacji w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Resort dodał, że „wnioskodawca na dzień złożenia wniosku nie posiadał dla części działek prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dla innych działek Wnioskodawca przedłożył warunkową umowę dzierżawy. Decyzja Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 18.10.2023 r., ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, obejmuje swym zakresem dwie działki, które nie były wskazane we wniosku o dofinansowanie, co oznacza, że zadanie inwestycyjne na dzień złożenia wniosku nie zostało przygotowane w sposób pozwalający na pełną ocenę techniczną”.