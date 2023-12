Świąteczne potrawy w nowoczesnym wydaniu: zupa z pstrąga, śledź z sosem jabłkowym i piernikowy sernik [PRZEPISY]

Wigilijna zupa z pstrąga [PRZEPIS]

Przygotowanie: Warzywa myjemy, obieramy i kroimy w średniej grubości plastry. W garnku gotujemy bulion, do którego dodajemy warzywa - razem gotujemy przez 5 minut. W szklance mieszamy śmietankę z mąką, dodajemy do niej ½ szklanki bulionu i mieszamy. Przelewamy do garnka. Zagotowujemy. Do zupy dodajemy sos sojowy. Filety z pstrąga płuczemy i kroimy w paski, które dodajemy do zupy i gotujemy przez 5 minut. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Zupę dekorujemy posiekaną drobno natką pietruszki.

200 g pierniczków bez polewy i lukru

75 g masła ekstra Mazurski Smak

2 łyżki drobno posiekanych orzechów włoskich lub laskowych

kilka pierniczków do dekoracji

Masa serowa:

750 g twarogu chudego Mazurski Smak

100 g białej czekolady

50 g białego cukru

150 ml schłodzonej śmietanki Łaciatej 30%

1 łyżeczka esencji waniliowej lub 1 opakowanie (16 g) cukru waniliowego

1 opakowanie budyniu waniliowego

1 łyżeczka przyprawy do piernika

Przygotowanie:

Do przygotowania piernikowego spodu rozpuszczamy masło w niewielkim garnuszku, odstawiamy do przestudzenia. Pierniczki mielimy, blendujemy lub kruszymy na drobny proszek, dodajemy przestudzone masło i orzechy. Zagniatamy aż do połączenia składników. Dno okrągłej tortownicy o średnicy 22-24 cm wykładamy papierem do pieczenia. Przekładamy masę piernikową na dno oraz nieco więcej na brzegi naczynia. Dokładnie wyrównujemy i wygładzamy. Tortownicę z ciastem wstawiamy do lodówki na 20 minut.

W niewielkim garnuszku lub w kąpieli wodnej rozpuszczamy białą czekoladę na masę serową, dodajemy do niej przyprawę do piernika oraz cukier i esencję waniliową, mieszamy do połączenia składników. Odstawiamy do przestudzenia, tak by była ciepła, ale nie gorąca. Następnie dodajemy ją do twarogu, całość mielimy lub blendujemy na gładką masę. Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, dodajemy porcjami do masy serowej, delikatnie mieszając. Na koniec łączymy z proszkiem budyniowym.

Ustawiamy temperaturę piekarnika na 175°C (bez termoobiegu). Wyjmujemy formę z lodówki, przekładamy masę serową, wyrównujemy z wierzchu. Na dno piekarnika stawiamy naczynie żaroodporne wypełnione wrzątkiem (ok. 1-1,5 litra) – dzięki wytworzonej podczas pieczenia parze wodnej, sernik pozostanie wilgotny i nie popęka. Na środkową półkę wstawiamy formę z sernikiem, pieczemy przez 10 minut, po czym zmniejszamy temperaturę do 160 °C i pieczemy przez kolejne 40 minut. Wyłączamy piekarnik, po 10 minutach delikatnie uchylamy drzwiczki piekarnika. Sernik wyjmujemy, dopiero gdy całkowicie ostygnie. Zimny sernik wstawiamy do lodówki, wyjmujemy z formy po 3-4 godzinach, gdy masa całkowicie stężeje. Dekorujemy pierniczkami, bakaliami lub owocami w cukrze.