Święto 3 Maja na Wawelu. Abp Jędraszewski: "Za wolność także dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni"

W uroczystej mszy św. na Wawelu uczestniczyli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, przedstawiciele służb mundurowych, członkowie Bractwa Kurkowego; nie zabrakło pocztów sztandarowych.

W homilii w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przywoływał fragmenty przemówień z IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1991 r. - przesłanie papieskie sprzed 30 lat.

- Odkrywamy, że było ono jednym wielkim komentarzem. I do Konstytucji 3 Maja, i do tego wielkiego zadania, jakie stanęło wtedy przed naszym narodem: by wolność ciągle na nowo zdobywać i ciągle tworzyć - mówił abp Jędraszewski. Jak wskazał, było to przesłanie odnoszące się do samych fundamentów wolności - do Dekalogu.