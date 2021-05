Tak wygląda obwodnica Tuchowa w rok po rozpoczęciu inwestycji. Budowę wizytował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk [ZDJĘCIA]

Inwestycja jest już bardzo zaawansowana. Widać już nie tylko zarys nowej drogi, która w dużej mierze biegnie po specjalnie usypanym nasypie i na dużym jej odcinku jest już ułożona pierwsza warstwa asfaltu, ale wrażenie robią również dwie potężne konstrukcje, które powstają w ciągu obwodnicy. To blisko 90-metrowy wiadukt nad ulicą Polna i linią kolejową oraz ponad 300-metrowy most, o lekkim łuku, który budowany jest nad Białą.

Nasyp, na którym wybudowana została nowa droga pełnić ma bowiem jednocześnie rolę wału przeciwpowodziowego przy Białej, która już nieraz pokazywała swą niszczycielską siłę.

Przygotowania trwały długo, budowa idzie błyskawicznie

Budowa obwodnicy wiązała się z wykupami gruntów i koniecznością przesiedlenia kilku rodzin. Sama inwestycja też niesie ze sobą różne uciążliwości, jak na przykład unoszące się wokół pyły, które zwłaszcza w rejonie ulicy Polnej uprzykrzają życie mieszkającym w tamtym rejonie tuchowianom.

- Nie jest łatwo funkcjonować na co dzień w sąsiedztwie placu budowy, ale kiedy już się te inwestycje kończą to wówczas przychodzi czas ulgi i wówczas można powiedzieć, że zostało zrobione to, co już dawno powinno było być wykonane. O budowie tej obwodnicy mówiło się bowiem już od wielu, wielu lat. Inni tylko obiecywali, a my realizujemy – podkreślał minister Adamczyk.