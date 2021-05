Tatry. Niebezpieczna majówka w górach. Sporo pracy mieli ratownicy TOPR

W trakcie lotu do Zakopanego nadeszło kolejne wezwanie. Tym razem ze szlaku w rejonie Doliny Jaworzynki. Turystka doznała tam poważnego urazu ręki. Kobieta również została zabrana śmigłowcem do Zakopanego.

Do najpoważniejszej akcji doszło na Niżnych Rysach. Ratowników TOPR zaalarmował turysta, który wszedł na sam szczyt, ale nie dał rady z niego zejść.

- Zalegający na szlakach śnieg jest w godzinach porannych twardy i zmrożony. W godzinach popołudniowych robi się mokry i grząski. Miejscami śnieg jest wytopiony do warstwy skał. Na graniach utworzyły się nawisy śnieżne. Utrudnieniem w partiach graniowych jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, a także posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim. Utrudnienia napotkamy również przechodząc przez stawy, ponieważ na tafli lodu zalega rozmarzająca woda – ostrzega Tatrzański Park Narodowy.