Tatry Słowackie. Polski turysta utknął na Durnym Szczycie. W czasie podejścia zgubił raki

Polak poprosił o pomoc słowacką Horską Zachranną Służbę w niedzielę popołudniem. Okazało się, że samodzielnie wszedł na Durny Szczyt (2622 m n.p.m., czwarty co do wysokości szczyt w całych Tatrach). Jednak w trackie wspinaczki zgubił raki. Z uwagi na zalegający na szczycie śnieg bał się samodzielnie schodzić.

Słowaccy ratownicy najpierw próbowali dostać się do Polaka śmigłowcem. Jednak z uwagi na silny wiatr to się nie udało. Dlatego dwóch ratowników najpierw wyjechało na Łomnicę kolejkę, a następnie granią dotarło do Polaka. W godzinach wieczornych ratownicy raz z turystą dotarli na Łomnicę, skąd zjechali kolejką linową.

41-letniego Polakowi nic się nie stało.