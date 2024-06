Tryp Tych Trio to międzynarodowa grupa Wojtka Mazolewskiego. Posłuchamy jej na żywo 12 lipca w krakowskim Hype Parku

Płyta została nagrana w Warszawie, po improwizowanym koncercie w klubie Spatif, przy wspolpracy brytyjskiego radia Worldwide FM oraz Instytutu Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w ramach inicjatywy "Get Your Jazz Together". Sesja odbyła się we wrześniu 2020 roku pomiędzy lockdownami w Wielkiej Brytanii. Mazolewski kierował produkcją, przy wsparciu członków zespołu.

Na płycie znajdują się oryginalne kompozycje muzyków jako interpretacje ich spotkania w ówczesnych - niestandardowych - warunkach, a pomysł sesji nagraniowej pojawił się, bo muzycy wiedzieli, ze stworzą cos ponadczasowego i jedynego w swoim rodzaju.