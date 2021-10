Wieczysta Kraków. Peszko gościem Lewandowskiego na meczu Bayernu z Eintrachtem. Wrócił jego prywatnym samolotem [ZDJĘCIA]

Peszko w sobotnim meczu IV ligi Wieczysta - Dalin Myślenice (2:0) strzelił swą 16. bramkę w tym sezonie w tej klasie rozgrywkowej (tym razem z rzutu karnego), a potem wybrał się do Monachium, by odwiedzić Lewandowskiego. Ten ostatni w drugim kolejnym spotkaniu nie zdobył gola.

W niedzielę późnym wieczorem "Lewy" - który we wtorek wraz z innymi reprezentantami Polski rozpocznie przygotowania do eliminacyjnych meczów MŚ z San Marino i Albania - razem z żoną Anną i córką Klarą przylecieli jego prywatnym samolotem do Warszawy. Na pokładzie maszyny znalazł się także Peszko i popularny, zwłaszcza piłkarskiej części internautów, youtuber "Qesek".