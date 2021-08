Wieliczanin Jan-Krzysztof Duda zdobył Puchar Świata. "To największy sukces w powojennej historii polskich szachów"

Turniej w szachach klasycznych odbył się w jednym ze sportowo-wypoczynkowych kompleksów górskiego ośrodka Krasnaja Polana w Soczi. Wzięło w nim udział 206 zawodników i 103 zawodniczki, w tym po pięć Polaków i Polek. Pula nagród finansowych wynosiła 1 892 500 dolarów w turnieju open i 676 250 dolarów w turnieju kobiet.

W drugiej partii finału PŚ, która trwała trzy godziny, zawodnik MKS MOS Wieliczka (wypożyczany na mistrzostwa Polski do Wasko Hetmana GKS Katowice) grał znakomicie. Praktycznie nie dał szans rywalowi, który w 2015 roku sięgnął po Puchar Świata. Rosjanin - grając na "własnym" terenie uznał się za pokonanego po 30 posunięciach. Triumfator PŚ otrzyma 110 tys., a pokonany 80 tys. dolarów (minus podatki).

- To była genialna partia w wykonaniu Jana-Krzysztofa. Biorąc pod uwagę presję, jaka na nim ciążyła, zagrał życiową partię, na poziomie największych mistrzów. Razem ze swoim trenerem Kamilem Mitonem przygotował świetny debiut, zaskoczył przeciwnika i dokonał szachowej egzekucji. Idzie w ślady naszych przedwojennych mistrzów z Akibą Rubinsteinem na czele. Jego zwycięstwo w Pucharze Świata i awans do turnieju pretendentów to największy sukces w powojennej historii polskich szachów - mówi Adam Dzwonkowski, były prezes Polskiego Związku Szachowego, prezydent Strefy Środkowoeuropejskiej FIDE, członek sztabu szkoleniowego Dudy.