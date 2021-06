Wielkie pieniądze dla Sandecji! Transfer i nagroda za 2. miejsce w Pro Junior System

Wracając do Pro Junior System, warto w tym miejscu dodać, że w ostatniej potyczce tego sezonu, w której Sandecja zmierzyła się z Górnikiem w Łęcznej (0:3) pod koniec meczu w biało-czarnych barwach zadebiutował… raptem 15–letni pomocnik Igor Maślanka.

O nagrodzie dla klubu z Nowego Sącza poinformował za pośrednictwem Twittera prezes Sandecji Arkadiusz Aleksander.

„Już oficjalnie! Zajmujemy 2. pozycję w pro junior i kasujemy 1,3 mln. Dodając do tego kwotę za transfer K. Ogorzałego Sandecja zarabia niespełna 2 mln. Opłaca się stawiać na młodych w 1 lidze” (pisownia oryginalna) – napisał zadowolony przedstawiciel „Dumy Krainy Lachów”.

Taki zastrzyk gotówki z pewnością doda sądeczanom komfortu podczas planowania letnich transferów, a te jak zauważył trener Dariusz Dudek są nieodzowne.

– Musimy zastanowić się czego chcemy i o co będziemy grać w przyszłym sezonie. Jeśli chcemy grać o coś więcej, to muszą być transfery, muszą być wzmocnienia składu, bo w przyszłej rundzie będzie zdecydowanie trudniej (do drugiej ligi spadną trzy drużyny, a nie jak w minionym sezonie tylko jedna – przyp. red.). Usiądziemy na spokojnie z prezesem i będziemy rozmawiać, co dalej wydarzy się w naszym klubie – powiedział szkoleniowiec Sandecji po ostatnim meczu tego sezonu.