Wszystkie twarze Kornela Filipowicza. recenzja biografii pisarza: "Miron, Ilia, Kornel"

Biografia Filipowicza to rzut oka na dzieje wolnej Polski. „Jego życie splata się z głównym nurtem historii” - pisze we wstępie Justyna Sobolewska. Opowieść o Kornelu Filipowiczu to spojrzenie na historię Polski, od pierwszego wspomnienia pisarza - żołnierzy w rogatywkach, którzy przynieśli Polsce niepodległość, po pierwsze wolne wybory w 1989 roku (Kornel Filipowicz zmarł w 1990 r.).

Być może, gdyby nie związek z Szymborską Kornel Filipowicz pozostałby jedynie w pamięci filologów, ale Filipowicz, największa miłość w życiu noblistki, świeci własnym światłem, a jego proza jest dziś niezwykle aktualna. Może nawet bardziej pisał do nas niż do swoich współczesnych, zastanawia się autorka biografii pisarza.

„Miron, Ilia, Kornel” to, jak podkreśla Sobolewska, nie biografia, ale opowieść biograficzna, choć bez próby fantazjowania na temat, tego, co jej bohater mógł czuć i myśleć. Sobolewskiej udało się połączyć w opowieści o Kornelu Filipowiczu jego przemyślenia, refleksje, odczucia zapisane w opowiadaniach ze śladami, które pozostały w listach, wspomnieniach i pamiątkach. Materiały zgromadzone przez dziennikarkę to uzupełniające się źródła, choć Sobolewska podkreśla, że w wielu przypadkach to tylko nasze interpretacje. ”Filipowicz nazywał siebie realistą, ale przestrzegał przed szukaniem bezpośredniego związku między tekstem i życiem. Rzeczywistość była u niego zawsze zmodyfikowana, przekształcona. Jednocześnie to właśnie w literaturze powiedział o sobie i swoim odczuwaniu świata najwięcej” – pisze Sobolewska.