Zakopane. Apartamentowiec w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. O jego budowie zaważyło jedno zdanie [ZDJĘCIA]

Droga do Białego wkrótce może zmienić się w dość ruchliwy rejon miasta. Wszystko za sprawą budowy apartamentowca w miejscu dawnego pensjonatu Malva, a wcześniej Domu Pracy Twórczej „Mrówki”. Stary budynek powstał w 1955 r. według projektu Jacka Nowakowskiego. Stanął na fundamentach niedokończonego z powodu wybuchu wojny pensjonatu Jana Sachy z Krakowa.

- Budynek doskonale wkomponowany w krajobraz, wzniesiony w stylu nowozakopiańskim, był znakomitym przykładem architektury opartej na wzorach regionalnych. Do lat 90. XX w. mieścił się w nim Dom Pracy Twórczej Krakowskiego Przedsiębiorstwa Projektowo-Badawczego Budownictwa Przemysłowego. Nazywano go popularnie „Mrówki”, nawiązując do położonych poniżej pensjonatów międzywojennych „Pan Tadeusz” i „Telimena”. Po reprywatyzacji działał tam pensjonat „Malva”. Niedoinwestowany i przez lata zaniedbany ok. 2011 r. został rozebrany ze względu na zły stan techniczny - pisze w książce "Zakopane, którego nie ma" autorka Agata Nowakowska-Wolak.