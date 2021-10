Zakopane. Ceny biletów na konkurs w skokach narciarskich Pucharu Świata powalają na kolana min. 200 zł za wejściówkę

Puchar Świata w skokach narciarskich z Zakopanem w 2022 r. zaplanowany jest na przedostatni weekend stycznia, dokładnie będzie to sobota 15 i niedziela 16 stycznia. W ostatnich dniach na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Narciarskiego pojawiła się cennik biletów na styczniowe konkursy. Sprzedawane są imienne wejściówki i każdy, kto chce wejść na teren skoczni, musi je posiadać bez względu na wiek, dotyczy to również dzieci. Ważna informacją jest, że w sprzedaży nie ma biletów ulgowych.

Po obejrzeniu cennika można skutecznie zniechęcić się do obejrzenia zawodów na żywo. Za wejściówki na kwalifikacje trzeba zapłacić 100 złotych, za bilety na konkurs drużynowy lub indywidualny musimy wydać po 200 złotych, jeśli chcemy wejść do sektora C lub D, a 250 złotych za sektory A lub B. Jeśli ktoś będzie chciał więc zobaczyć kwalifikacje i oba konkursy musi wydać najmniej 500 złotych.