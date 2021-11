Zakopane. Kwestują na cmentarzach. "Zbieramy na ratowanie zabytkowych nagrobków"

W tym roku kwesta odbywa się już po raz 29. Fundusze zbierane są na dwóch zakopiańskich cmentarzach: na Pęksowym Brzyzku i na Nowym Cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w godz. 8 do 19. Kwestują władze miasta i powiatu tatrzańskiego, radni oraz przedstawiciele niemal wszystkich instytucji kulturalnych i aktywnych organizacji społecznych w Zakopanem.

- Kwesta ta jest na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków zarówno na cmentarzu zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, ale i przy ul. Nowotarskiej. Niejednokrotnie są to małe dzieła sztuki snycerskiej, kamieniarskiej czy rzeźbiarskiej. Niejednokrotnie są to groby, o które już nie ma kto inny zadbać. Bo nie ma już żyjącej rodziny. Uważamy, że jest to bardzo ważne, by zadbać o pamięć po tych ludziach, o miejsca ich spoczynku - mówi Agata Nowakowska-Wolak.