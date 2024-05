Zwykłe dziewczyny. Niezwykłe moce. Polski film familijny "Supersiostry" w kinach od 10 maja

„Supersiostry" to nowa jakość w polskim kinie familijnym. Pełna akcji i efektów specjalnych opowieść science-fiction o odwadze, determinacji i supermocach, które ma w sobie każdy z nas, spodoba się nie tylko nastolatkom, ale również dorosłym. Reżyserem filmu jest Maciej Barczewski, który we współpracy z Krzysztofem Gurecznym stworzył również scenariusz.

– Tym filmem wyciągnąłem rękę do siebie jako 12-latka, który pasjami oglądał amerykańskie filmy przygodowe produkowane przez wytwórnię Amblin Stevena Spielberga, a na początku lat 90. zaczytywał się pierwszymi wydawanymi w Polsce komiksami z serii X-Men – mówi reżyser. – „Supersiostry” to także hołd dla lżejszego nurtu kina superbohaterskiego, kierowanego do całej rodziny. Filmy to przecież nie tylko lustra komentujące otaczającą nas rzeczywistość, ale także okna do krainy wyobraźni, które pozwalają przenieść się do bliskiego, choć nieznanego świata, dać nam trochę uśmiechu i wytchnienia od prozy codziennego życia. Dlatego „Supersiostry” to kino na wskroś rozrywkowe, operujące tropami i sposobem opowiadania znanymi z produkcji hollywoodzkich, jednak z przymrużeniem oka osadzone w jakże barwnym kolorycie Polski czasu transformacji.