5 warzyw sezonowych i 5 pomysłów na pyszne dania ze szparagami, cukinią, kalarepą, bobem i brokułami

Późna wiosna i wczesne lato to idealne pora na to, aby w naszej kuchni docenić 5 polskich warzyw: na stołach muszą zagościć szparagi, cukinia, kalarepa, bób i brokuły. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, aby skomponować pożywny, wartościowy i smaczny posiłek. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, odwiedzić targ i zaopatrzyć się w te warzywa, których królewski sezon właśnie się rozpoczyna.

Poznaj bogactwo sezonowych warzyw

Szparagi to gatunek byliny z rodziny szparagowatych. Cenimy je głównie za delikatność i lekkostrawność, dużą zawartość soli mineralnych i innych cennych składników. Chętnie sięgają po nie wszyscy ci, którzy dbają o formę i o zdrowe odżywianie. Do tego, bardzo szybko się je przygotowuje oraz niezwykle okazale i atrakcyjnie prezentują się na talerzu.

Kolejnym warzywem, które święci triumfy w polskiej kuchni, jest cukinia. Kiedyś niedoceniana, dziś stosowana jako składnik wyjściowy lub dodatek do wielu dań, jest odmianą dyni zwyczajnej. Dostarcza naszemu organizmowi potrzebnych składników mineralnych, zwłaszcza potasu oraz karotenu, dlatego warto używać jej w kuchni właśnie teraz, kiedy jest świeża i pochodzi z upraw w naszych ogródkach i na naszych polach. To lekkostrawne i bardzo uniwersalne warzywo możemy dodawać do różnorodnych dań, mając gwarancję smaku i zdrowia.

Bardziej wyrazista, niż poprzednie warzywa, jest kalarepa, której możliwości i sposoby wykorzystania dopiero stopniowo odkrywamy. Jest odmianą kapusty warzywnej, która dostarcza wielu składników odżywczych: sodu, potasu, magnezu, wapnia, żelaza, jodu, witamin: B1, B2, B6, C. Zawiera także luteinę. Dlatego też warto wkomponować kalarepę w letnie sałatki, surówki i szaszłyki.

Kolejnym popularnym, polskim warzywem jest bób. Najczęściej traktujemy go jako przekąskę, obgotowując i podając bez dodatków. Okazuje się jednak, że może być on doskonałym uzupełnieniem letnich sałatek i dań obiadowych. Sposobów na wykorzystanie bobu jest wiele, warto więc poeksperymentować, pamiętając jednak o jego niecodziennym smaku.

Znanym i lubianym od lat warzywem są brokuły, na których wykorzystanie znamy coraz więcej sposobów. Wciąż jednak najpopularniejszym jest ugotowanie ich i podanie jako dodatku do obiadu lub zmiksowanie ich na zupę krem. Tymczasem brokuły, należące do rodziny kapustowatych, można wykorzystywać do sałatek czy surówek, nawet w postaci surowej. Warto mieć świadomość, że brokuły zawierają m.in. witaminę C, beta-karoten, witaminy z grupy B, potas, magnez oraz żelezo, a także sulforafan – i jak najczęściej włączać je do swojego jadłospisu.

Przepis na makaron ze szparagami w sosie śmietanowym

Makaron ze szparagami w sosie śmietanowym. Wszyscy kochamy makarony. Zwłaszcza za szybkość i prostotę ich przygotowania. Idealnie do dań makaronowych nadają się warzywa sezonowe, w tym szparagi. Warto skomponować danie z obu dostępnych odmian – białych i zielonych szparagów. Należy jednak pamiętać, że białe potrzebują dłuższego czasu gotowania niż zielone. Dodanie pomidorków koktajlowych i garści świeżej bazylii sprawi, że danie będzie wyglądało jak z najlepszych włoskich restauracji. Prosty i tani przepis, a jakże doskonały smak! Składniki: 250 g makaronu farfalle (kokardki)

250 g białych szparagów

250 g zielonych szparagów

5 pomidorków koktajlowych

2 łyżki śmietany 36%

szczypta świeżo mielonego pieprzu

szczypta cukru

opakowanie Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką

garść świeżej bazylii

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron al dente, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W międzyczasie obierz wcześniej umyte szparagi, odetnij z nich zdrewniałe końcówki. Z dobrych już szparagów odetnij czubki, resztę warzywa pokrój ukośnie na 4 cm kawałki. Umyj i pokrój pomidory na ćwiartki.

W garnku zagotuj 300 ml wody, wrzuć do niej białe szparagi, gotuj je przez 5 minut na średnim ogniu, po czym do garnka dodaj zielone szparagi i kontynuuj gotowanie jeszcze przez kolejne 5 minut, aż szparagi będą miękkie. Dodaj śmietanę i Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką, dla nadania smaku, dokładnie wymieszaj, gotuj aż sos zgęstnieje.

Do sosu ze szparagami dodaj makaron, porwane listki bazylii, całość dokładnie wymieszaj. Makaron rozłóż do talerzy, udekoruj z wierzchu pomidorami, pozostałymi listkami bazylii oraz końcówkami szparagów.

Przepis na włoską sałatkę z cukinią

Włoska sałatka z cukinią. Lato to idealna pora na lekkie sałatki. Przy odrobinie pomysłowości i odpowiednim skomponowaniu mogą stanowić one pełnowartościowy i sycący posiłek. Idealnie w połączeniu z królową letnich warzyw – cukinią – sprawdzi się pieczony łosoś. Do tego mozzarella, papryka, oliwki, cebula i pyszne danie gotowe. Przygotowując sałatkę, której idealną bazą będzie roszponka, należy pamiętać o skomponowaniu sosu, który delikatnie, ale wyraziście podkreśli smak wszystkich składników. Ci, którzy wolą dania mięsne, z powodzeniem mogą wykorzystać w proponowanej sałatce pierś z kurczaka, przygotowaną w ten sam sposób. Pamiętajmy jednak, aby kurczaka piec trochę dłużej. Składniki: cukinia

250 g fileta z łososia

opakowanie Sosu sałatkowego Paprykowo-ziołowego z białym pieprzem Knorr

3 garście roszponki

2 łyżki zielonych oliwek

papryka czerwona

cebula czerwona

12 sztuk mini kulek mozzarelli

skórka otarta z 1 cytryny

3 łyżki soku z cytryny

80 ml oliwy z oliwek

szczypta soli morskiej

szczypta pieprzu czarnego świeżo mielonego

Sposób przygotowania:

Przygotuj sos – zawartość opakowania sosu sałatkowego Knorr rozmieszaj z sokiem z cytryny i oliwą.

Rybę osusz papierowym ręcznikiem i pokrój w kostkę 2 na 2 cm. Skrop odrobiną oliwy, oprósz przyprawami i obtocz w skórce cytrynowej. Łososia wyłóż na blachę do pieczenia wyłożoną pergaminem i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C na 4 minuty.

Cukinię pokrój w plastry o grubości 0,5 cm, paprykę w cząstki, a cebulę w ósemki. 2-3 łyżki oliwy rozgrzej na dużej patelni i przesmaż pokrojone warzywa. Wystudź.

W dużej misce połącz roszponkę, warzywa, oliwki oraz kulki mozzarelli.

Dodaj przygotowany sos i wymieszaj dla nadania niezwykłego smaku. Sałatkę wyłóż na półmisek, na wierzchu sałatki rozłóż kawałki ryby i podawaj, najlepiej z chrupiącymi grzankami czosnkowymi.

Przepis na sałatkę z czarnej fasoli z kalarepą

Sałatka z czarnej fasoli z kalarepą. Doskonałą propozycja dla wszystkich tych, którzy uwielbiają niecodzienne kompozycje i zaskakujące smaki, a do tego cenią sobie dbanie o formę, jest sałatka z czarnej fasoli, awokado i świeżej kalarepy. Jej wyrazisty smak podkreślają owoce, takie jak pomarańcze. Dodanie żółtych pomidorków koktajlowych i chipsów z banana zagwarantuje nie tylko pełnię smaku, ale także kolorowy, letni wygląd na talerzu. Propozycja na lunch, do pracy i na weekendowy piknik albo grilla w ogrodzie. Składniki: kalarepa

puszka czarnej fasoli

100 g pomidorków koktajlowych żółtych

50 g chipsów z banana

opakowanie Sosu sałatkowego Truskawka z chili Knorr

200 g rukoli

awokado

2 pomarańcze

3 łyżki oliwy z oliwek

sok z jednej limonki

łyżka czarnuszki

kolendra do smaku

Sposób przygotowania:

Kalarepę i awokado obierz. Kalarepę pokrój w bardzo cienkie paseczki, a awokado w plastry. Pomidory przekrój na pół. Fasolę wypłucz z puszki. Z pomarańczy wykrój segmenty, a z limonki wyciśnij sok.

W misce przygotuj sos - wymieszaj sok z limonki, sos sałatkowy Knorr i oliwę.

W misce połącz rukolę, segmenty pomarańczy, chipsy bananowe, fasolę, kolendrę oraz awokado.

Dodaj sos, aby sałatka była wyrazista w smaku, i wszystko razem wymieszaj.

Przepis na sałatkę z bobem i ziemniakami

Sałatka z bobem i ziemniakami. Wciąż nie doceniamy bobu jako składnika pełnych dań i wartościowych posiłków. Czas to zmienić! O tej porze roku mamy wiele ciekawych możliwości łączenia go z innymi warzywami. Do sałatki z bobem i boczkiem idealnie pasują małe, młode, polskie ziemniaki. Takie połączenie warto podkreślić świeżą natką pietruszki, cebulą i odpowiednio dobranym, ziołowym sosem. Do sałatki z bobem i ziemniakami dobrym dodatkiem będą pomidorki koktajlowe. Składniki: 450 g młodego bobu (świeżego lub mrożonego)

200 g małych ziemniaków

opakowanie Sosu sałatkowego Koperkowo-ziołowego z gorczycą Knorr

150 g boczku wędzonego w plastrach

cebula czerwona

pęczek natki pietruszki

łyżeczka czarnuszki

3 łyżki oleju

3 łyżki soku z cytryny

Sposób przygotowania:

Bób ugotuj i ostudź, a jeśli używasz bobu mrożonego – rozmroź go. Ziemniaki ugotuj na półtwardo i wystudź, a następnie pokrój w grube plastry i zgrilluj na patelni.

Cebulę pokrój w półplastry, natkę pietruszki posiekaj. Boczek ułóż między dwoma arkuszami pergaminu, przyciśnij drugą blachą i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 °C - piecz przez 15 minut.

Zawartość opakowania sosu sałatkowego Knorr rozmieszaj z sokiem z cytryny oraz olejem.

W misce połącz bób, ziemniaki, cebulę oraz posiekaną natkę. Dodaj przygotowany sos dla nadania doskonałego smaku i delikatnie wymieszaj. Sałatkę przełóż do salaterki.

Wierzch sałatki posyp czarnuszką, boczek połam na mniejsze kawałki i powtykaj w sałatkę.

Przepis na sałatkę brokułową z serem feta

Sałatka brokułowa z serem feta. Uwielbiamy takie uczty na talerzu! Pełnia letniego smaku, a do tego gwarancja pożywnego posiłku. Do codziennego jadłospisu warto włączyć wariant brokułów, które nie są gotowane, ale tylko lekko sparzone. Zachowają one swój smak, a przy okazji będą chrupiące i wyraziste. Ich połączenie z serem feta i indykiem podkreślą płatki migdałów i odpowiednio skomponowany sos. Szybka w przygotowaniu, lekka i sycąca, idealna propozycja na wakacyjny lunch w domu lub do pracy. Składniki: 200 g brokułów

250 g piersi z indyka (może być polędwiczka)

opakowanie Sosu sałatkowego Koperkowo-ziołowego z gorczycą Knorr

łyżeczka Przyprawy do złotego kurczaka Knorr

100 g sera feta

2 łyżki płatków migdałów

łyżka oliwy z oliwek

3 łyżki soku z cytryny

3 łyżki jogurtu naturalnego

Sposób przygotowania:

Brokuły podziel na nieduże różyczki i sparz je krótko we wrzącej lekko osolonej wodzie. Wystudź.

Pierś z indyka osusz papierowym ręcznikiem, skrop oliwą i posyp Przyprawą do kurczaka, by nadać daniu wyrazisty smak. Mięso usmaż na grillowej patelni (po 5-6 minut z każdej strony). Zdejmij z patelni i także wystudź.

Ser i indyka pokrój w kostkę (1,5 cm x 1,5 cm), płatki migdałów opiecz na suchej rozgrzanej patelni.

Zawartość opakowania sosu sałatkowego Knorr rozmieszaj z jogurtem i sokiem z cytryny – dzięki niemu danie zyska wyrazistości.

W płaskiej salaterce rozłóż brokuły, pokrojone mięso indyka oraz ser. Całość polej przygotowanym sosem, a wierzch sałatki posyp palonymi migdałami. Sałatkę podawaj z grzankami.

