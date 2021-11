Arcymistrz thrillera powraca. Paweł Małaszyński, Olga Bołądź i Mirosław Zbrojewicz w produkcji audio „Mów mi Win” Harlana Cobena

Harlan Coben przygotował dla swoich fanów niespodziankę. W najnowszej powieści zabiera słuchaczy w pełną tajemnic kryminalną podróż nie z Mayronem Bolitarem, a z jego ekscentrycznym przyjacielem Winem (Windsorem Hornem Lockwoodem III) – królem życia, który zawsze dostaje to, czego chce. Premierze książki „Mówi mi Win” (Wydawnictwo Albatros) towarzyszy produkcja audio w gwiazdorskiej obsadzie. W rolach głównych Małaszyński, Bołądź oraz Zbrojewicz. Małaszyński nie tylko wciela się w tytułowego Wina, lecz także jest narratorem całej historii.

- Cały projekt to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. To mój pierwszy audiobook i rzeczywiście od razu zostałem rzucony na głęboką wodę, czytając zarówno kwestie narratora, jak i głównego bohatera. Znalezienie odpowiedniego balansu między nimi było najtrudniejsze, tym bardziej dla kogoś, kto robił to po raz pierwszy. Teraz wiem, że takie projekty audio to jedna z najtrudniejszych form sztuki, bo pracujesz tylko głosem – mówi Paweł Małaszyński.