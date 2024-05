Burmistrz Zakopanego zainaugurował sezon letni w Sopocie. Pojechał tam pociągiem

Wieloletnią tradycją jest otwieranie sezonu zimowego w Zakopanem, a sezonu letniego w Sopocie. Włodarze obu miast partnerskich wymieniają się wówczas symbolicznie deskami snowboardową w przypadku inauguracji sezonu zimowego i kitesurfingową w przypadku sezonu letniego.

Łukasz Filipowicz jako nowy burmistrz Zakopanego udał się w nocy z niedzieli na poniedziałek pociągiem nad morze, aby zainaugurować tam sezon letni. - Właśnie ruszam z dworca kolejowego w Zakopanem do Sopotu. Tam będę miał przyjemność państwa reprezentować na samorządowej konferencji Lokal Trends oraz na otwarciu sezonu letniego w Sopocie. Będzie to najprawdopodobniej jedna z najtańszych jeżeli nie najtańsza w historii delegacja burmistrza Zakopanego do miasta partnerskiego, gdyż jak widzicie ruszamy pociągiem. Jutro jestem cały dzień na miejscu, później wracam pociągiem i we wtorek rano jestem znowu w urzędzie - zaznaczał Łukasz Filipowicz.