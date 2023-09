Domowe przetwory. Kiszone pomidory na zimę [PRZEPIS]

Na 2,5 kg pomidorów trzeba około 1.5 litra zalewy. To w dużym stopniu zależy od wielkości pomidorów. Im mniejsze – tym lepiej lepiej, lecz nie do przesady. Mniejsze to mniej zalewy.

Wykonanie

Ja biorę słoje 3 litrowe. Na dno daję po łodydze świeżego kopru, po 3 łyżki gotowej przyprawy do kiszenia ogórków.

Układam ściśle pomidory uderzając ręką w dno słoja, aby się lepiej układały.

Do środka słoja daję całą główkę czosnku lub czosnek obrany.

Zalewam słój letnią zalewą, lekko zakręcając zakrętkę, pod którą daję kawałek spożywczej folii, aby zakrętka nie pokryła się rdzą. Odstawiam w ciepłe ciemne miejsce, aby sfermentowało (około 2 tygodnie).

Potem mocno dokręcam zakrętki i fermentacja trwa 2 miesiące. Często fermentacja jest nie zakończona.

Po około 2 miesiącach otwieram słoje i przekładam nie całkiem jeszcze ukiszone pomidory do słoików 0,9 litra sprawiedliwie rozdzielając czosnek, przyprawy i koper .

Następnie ponownie zalewam pomidory zalewą dając na wierzch słoików po łyżce oleju, aby spowolnić dalszą fermentację.

Pod przykrywki daję folię spożywczą mocno je dokręcam i przenoszę do chłodnego pomieszczenia.

Pyszne w zimie!

Zalewę po zjedzonych pomidorach kiszonych można dać do zupy ogórkowej, pomidorowej lub do żurku jeśli ktoś lubi.