Drużynę Hutnika Kraków może czekać personalna rewolucja. Zmiany zasad ligowych awansów i spadków

W poniedziałek 17 czerwca piłkarze Hutnika rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu w 2. lidze. Tym razem jeszcze trudniejszego niż poprzedni, bo choć celem dla krakowian znów będzie awans, to zarazem wzrośnie presja w meczach z drużynami, których zadaniem będzie walka o utrzymanie. Zmiany wprowadzone przez PZPN sprawiają, że do 3. ligi może spaść aż sześć klubów.

Zgodnie z tym, co zapowiedział na naszych łamach tuż po ostatnim spotkaniu poprzedniego sezonu Hutnika z Olimpią Grudziądz prezes Artur Trębacz, trenerem drużyny pozostaje Maciej Musiał. Jednym z warunków postawionych przez szkoleniowca, który objął zespół w trakcie rundy wiosennej, miały być zmiany w sztabie i one się właśnie dokonują. Do nowohuckiej ekipy dołączył Wojciech Żuchowicz, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne zawodników. Żuchowicz przenosi się z Wieczystej, do której przyszedł przed rokiem, właśnie z Musiałem (który został zwolniony z pracy przy Chałupnika po zaledwie ośmiu meczach). Trenerzy znają się od dawna, po raz pierwszy pracowali ze sobą przed dziesięciu laty, gdy obecny szkoleniowiec Hutnika objął trzecioligowe rezerwy Wisły. Żuchowicz był wówczas na początku swojej drogi specjalisty od przygotowania fizycznego, a po dwóch latach przejął te zadania w pierwszej drużynie „Białej Gwiazdy”. Jego rozstanie z Wisłą nastąpiło w roku 2019, a następnie pracował w Prądniczance i reprezentacji Polski U-21. Jednocześnie współpracował ze sportowcami z innych dyscyplin, w tym z siatkówki i narciarstwa.

Dodajmy, że w odwrotną stronę, czyli z Hutnika do Wieczystej, podążył po tym sezonie fizjoterapeuta Łukasz Łojek. Przygotowania hutników pod okiem Musiała i Żuchowicza rozpoczną się 17 czerwca, a cały okres treningowy do startu nowego sezonu 2. ligi, co nastąpi w weekend 19-20 lipca, piłkarze spędzą na Suchych Stawach. Pierwszy sparing zaplanowany jest na piątek 21 czerwca (przełożony z soboty), a rywalem gospodarzy będzie trzecioligowa Sandecja Nowy Sącz. Kolejnym sprawdzianem krakowian będzie mecz zaplanowany na 29 czerwca z okazji jubileuszu Grębałowianki, a później sparingi z GKS-em Katowice (30 czerwca), Garbarnią (7 lipca, a nie jak pierwotnie planowano 6 lipca) i Wiślanami Jaśkowice (13 lipca).

Kadra Hutnika może przejść spore przeobrażenia. Po przesądzonych odejściach kapitana Krzysztofa Świątka (szuka klubu na niższym szczeblu) i lewego obrońcy Jakuba Marcinkowskiego (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) wolną rękę w poszukiwaniu drużyny dostał rezerwowy bramkarz Wiktor Kaczorowski, a pod bardzo dużym znakiem zapytania stoi pozostanie w Nowej Hucie trójki młodych zdolnych: obrońcy Patryka Kielisia, defensywnego pomocnika Miłosza Drąga i skrzydłowego Krystiana Lelka.

30 czerwca wygasają także kontrakty stopera Igora Tarasovsa, środkowego pomocnika Dominika Zawadzkiego i napastnika Marcina Wróbla. - U części z nich były klauzule przedłużenia uwarunkowane tym, w której lidze będziemy grać. A jako że gramy w drugiej, to te opcje się z automatu nie uruchomiły, więc zaczynamy z nimi rozmowy – tłumaczył przed dwoma tygodniami prezes Trębacz. Do dziś jednak klub nie ogłosił, by doszło do porozumienia z którymkolwiek z wymienionych zawodników.

Więcej możliwych awansów krakowskich drużyn

Nieodmiennie celem nakreślonym przez właściciela nowohuckiej spółki pozostaje awans do 1. ligi. Tymczasem PZPN zdecydował się na reformę rozgrywek niższych lig, która może mocno wpłynąć na ich przebieg. Związek zdecydował, że od sezonu 2024/2025 z 2. ligi może spaść nawet sześć drużyn. Automatycznie nastąpi to w przypadku czterech zespołów, które zajmą miejsca 15-18, natomiast ekipy z lokat 13. i 14. będą musiały się bronić przed spadkiem, mierząc się w barażach z drużynami, które zajmą drugie miejsca w poszczególnych grupach 3. lig (jest ich cztery).

Reforma dotyczy więc kilku innych krakowskich zespołów: zapewne w najmniejszym stopniu beniaminka 2. ligi Wieczystej, bo jest faworytem do awansu, za to być może w większym wymiarze trzecioligowych rezerw Wisły i Garbarni, bo nieoczekiwanie te kluby zyskują szansę, by wspiąć się na drugoligowy poziom w jednym sezonie.

Baraże o grę w 2. lidze będą dwuetapowe - w I rundzie zmierzą się ze sobą cztery drużyny z drugich miejsc w 3. ligach (jeden mecz, gospodarzy wyłoni losowanie), a w II rundzie zwycięzcy I rundy zmierzą się z drugoligowcami (dwumecz, gospodarzami pierwszych meczów będą zwycięzcy I rundy). Zgodnie z wprowadzonymi przez PZPN zmianami kluby, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli danej grupy 3. ligi, spadną do rozgrywek 4. ligi, przy czym liczba drużyn spadających z danej grupy może ulec zwiększeniu w zależności od przynależności terytorialnej klubów spadających z 2. ligi.

Bezpośredni awans do rozgrywek danej grupy 3. ligi uzyskają czterej mistrzowie właściwych terytorialnie grup 4. ligi. Dodatkowo awans do rozgrywek danej grupy 3. ligi uzyska jeden klub zwycięzca meczów barażowych, w których będą uczestniczyć kluby zajmujące 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 4. ligi. I tu pojawia się szansa, by w jednym sezonie do 3. ligi awansowały zarówno rezerwy Cracovii, jak i Wieczystej.

