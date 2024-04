Dwaj posłowie PiS domagają się odwołania wojewody małopolskiego. W tle tragiczna śmierć pięciu osób na skutek wichur na Podhalu

Zginęło 5 osób

- Mieszkańcy Małopolski nie mogą liczyć na obecne władze państwowe. Sytuacja z wczoraj nie miała prawa się wydarzyć. Żadne służby nie zaalarmowały mieszkańców o nadchodzącym śmiertelnym zagrożeniu. To niedopełnienie obowiązku. Wcześniej nie zwołano nawet Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Nie wdrożono procedur. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powinno natychmiast wysłać alerty i ostrzec Mieszkańców i Turystów. SMS-y co prawda zostały wysłane, ale dopiero po godzinie 17:30, a więc po śmiertelnych wypadkach – podkreśla były wojewoda małopolski, poseł Łukasz Kmita.

Bilans tragedii jest dramatyczny: pięć osób zginęło, a kilka zostało rannych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych na południu Małopolski. – Komunikaty o zagrożeniu zostały wysłane dopiero po dramatycznych wydarzeniach w Zakopanem i Rabce Zdroju. To ogromne zaniedbanie ze strony władz państwowych. Być może, gdyby zadziałano prewencyjnie, tych sytuacji udałoby się uniknąć – przekonują parlamentarzyści.

Nad Małopolskę nadciągało śmiertelne zagrożenie

Jak zaznacza poseł Arkadiusz Mularczyk, w czasie gdy nad Małopolskę nadciągało śmiertelne zagrożenie, wojewoda Krzysztof Klęczar publikował zdjęcia ze swoimi królikami w zagrodzie. – Wpisy Pana wojewody są naprawdę szokujące. Zamiast ostrzeżeń dla mieszkańców i komunikatów służb, na mediach społecznościowych można było zaobserwować fotografie prezentujące króliki z zagrody obecnego przedstawiciela rządu w Małopolsce. Wcześniej Klęczar umieścił wpis: „gdy na kilka dni ”zamkną” Małopolski Urząd Wojewódzki, też może być fajnie” opatrzony zdjęciami z wędzenia ryb i gotowania kociołka na ognisku. Próżno szukać tu troski o bezpieczeństwo Małopolan – podkreśla Arkadiusz Mularczyk. Jak dodaje, ten wpis pokazuje prawdziwą filozofię obecnego rządu. – Jak jest zagrożenie, to mieszkańcy muszą radzić sobie sami. Państwo Koalicji 13. grudnia pracuje tylko „od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, zaś w święta i weekendy nie działa” – dodaje parlamentarzysta.