Kraków. Grab "Gnat" będzie rósł przed Teatrem STU. Tak przyjaciele uczcili zmarłego Dariusza Gnatowskiego

- Nich rośnie, może drzewa uratują nasza planetę – dodała Anna Gnatowska, żona zmarłego artysty.

Dariusz Gnatowski urodził się 24 maja 1961 w Rudzie Śląskiej. Ukończył krakowską PWST. Zadebiutował jako student II roku w spektaklu "Pluskwa" przygotowanym przez studentów pod okiem Jerzego Treli. Na małym ekranie pojawił się w pierwszym odcinku serialu "Carmen" (1988) jako członek sekty kosturowców.

W latach 80. występował na scenach krakowskich teatrów Starego, Ludowego i STU. O tym ostatnim mówił: "To niewątpliwie miejsce, które teatralnie mnie ukształtowało, dając największe role i stawiając takież wyzwania, tam się uczyłem mego zawodu i uczę się go dalej", choć był czas, że był tam... portierem i nie była to teatralna kreacja. To tam poznał swoją przyszłą żonę.