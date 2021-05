Kraków. Smoki znów nie przejdą ulicami miasta. Tak przed pandemią wyglądały Wielkie Parady Smoków

To miał być jubileusz jubileuszy. 75 lat istnienia Teatru Groteska i dwudziesta Parada Smoków - 2020 rok miał być wielkim artystycznym fetowaniem przy ul. Skarbowej 2. Plany pokrzyżował wirus. Również ten rok nie pozwala na realizację tak spektakularnych wydarzeń, jak Wielka Parada Smoków czy huczne urodziny.

Każdego roku od dwudziestu lat przemarsz smoków i plenerowe widowisko w zakolu Wisły było świętem i dla mieszkańców Krakowa, i licznych turystów z Polski i ze świata, nie tylko najmłodszych. Ubiegłoroczne smocze widowisko pod Wawelem to miała być największą Paradą, jaka odbyła się w ciągu 20 lat - „the best of Parada”, na której miały się pojawić najbardziej spektakularne smoki z niezwykłym spektaklem pirotchniczno-świetlno-laserowym. Co z tych planów uda się zrealizować w tym roku?