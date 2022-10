Kraków. Teatr Słowackiego już po remoncie. Więcej miejsc i nowe fotele to nie wszystko ZDJĘCIA Anna Piątkowska

Więcej miejsc na widowni, nowe fotele i podłoga, po trzydziestu latach Teatr Słowackiego ponownie zaprosi widzów na trzecie piętro – to zmiany jakie po remoncie dużej sceny czekają na widzów, poza spektaklami, rzecz jasna. Po spektakularnej akcji aukcji starych krzeseł i foteli, „Słowak” szykuje się do kolejnej wyprzedaży. Tym razem będzie okazja, by zakupić rekwizyty, meble, kostiumy z teatralnego magazynu.